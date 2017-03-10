МО Арцаха: ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 30 раз

PanARMENIAN.Net - В ночь с 9 на 10 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе и из снайперских винтовок нарушил режим прекращения огня свыше 30 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 550 выстрелов.

В восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также снайперские винтовки «Истиглал» и СВД (92 выстрела), а в северо-восточном направлении – миномет 82 мм (1 снаряд).

Подразделения Армии обороны продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство.

В ночь с 8 на 9 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск обстановка была относительно спокойной.ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 40 раз.