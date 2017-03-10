Премьера докфильма о Геноциде армян состоится на фестивале Роберта Де Ниро в Нью-Йорке

PanARMENIAN.Net - Мировая премьера документального фильма «Намерение уничтожить» (Intent to Destroy), рассказывающего о Геноциде армян, состоится в рамках кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке, пишет Entertainment Weekly.

Издание отмечает, что автор фильма, основанного на эпической кинокартине Терри Джорджа «Обещание» (The Promise), номинант на премию «Оскар» Джо Берлингер бросает взгляд на Геноцид армян после столетия его отрицания со стороны Турции и ее стратегических союзников».

После премьеры состоится обсуждение фильма, в котором примут участие фронтмен рок-группы System of A Down Серж Танкян, продюсер фильма «Обещание» Эрик Исраэлян, режиссер фильма «Намерение уничтожить» Джо Берлингер и писатель Питер Балакян, передает «Новости-Армения» .

Фестиваль Tribeca, основан в 2002 году популярным американским актером Робертом Де Ниро, пройдет в этом году 19-30 апреля в Нью-Йорке.