Вице-президент США: связи Флинна с Турцией подтверждают правильность его отставки
10 марта 2017 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Лоббистские взаимоотношения с Турцией экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна подтверждают правильность решения о его отставке. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс.
Ранее стало известно, что бывший советник президента Флинн зарегистрировался в министерстве юстиции США как лоббист в интересах Турции. При этом, как отмечалось, он завершил данную работу до президентских выборов в США в ноябре прошлого года. Сообщалось, что фирма Флинна получила за эти услуги около 500 тысяч долларов.
«Думаю, это подтверждение решения президента попросить генерала Флинна уйти в отставку», — сказал Пенс, передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Флинн ушел в отставку после того, как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.
Ранее консалтинговая фирма Флинна уведомляла конгресс США о сотрудничестве с компанией в Нидерландах, которой владеет турецкий бизнесмен. Однако тогда никто не подавал документы в министерство юстиции.
Через неделю после вступления в должность в январе Трамп запретил чиновникам своей администрации заниматься лоббированием в течение пяти лет после отставки, а лоббировать интересы иностранных правительств запретил пожизненно.
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