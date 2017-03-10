Шварценеггер может занять место в сенате США
10 марта 2017 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер может баллотироваться на выборах в сенат США.
«Мы оставляем за собой все варианты действий», — заявил представитель актера Дэниел Кетчелл, передает РИА Новости со ссылкой наPolitico.
По словам источника, сейчас Шварценеггер стремится заставить Вашингтон изменить взятый курс на реформы и готов использовать для этого различные методы.
Ранее Шварценеггер критиковал миграционный указ президента Дональда Трампа и предлагал Трампу «поменяться работами». Трамп, в свою очередь, упрекал Шварценеггера в падении рейтингов реалити-шоу «Ученик» с участием актера, которую ранее вел победивший на президентских выборах бизнесмен. После ухода Шварценеггера из телешоу Трамп заявил, что бывший губернатор не добровольно покинул съемочную группу, а был уволен.
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