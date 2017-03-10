Олег Есаян освобожден от должности посла Армении в России
10 марта 2017 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 10 марта подписал указ об освобождении Олега Есаяна от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Другим указом президент Армении новым Чрезвычайным и Полномочным послом страны в России назначил Вардана Тоганяна.
Тоганян является дипломатом и ранее занимал должность председателя российской частной компании «Евразийская Медиа Группа».
Олег Есаян занимал пост посла Армении в РФ с 2010 — 2017 года. В ноябре 2016 гоа ему исполнилось 70 лет.
Самое значимое
Лидером электорального партийного рейтинга является блок «Царукян» (26%), на втором месте - Республиканская партия Армении (19%)
Как сообщает Генпрокуратура Армении, генпрокурор Артур Давтян 6 марта встретился с депутатами Эдмоном Марукяном, Николом Пашиняном, Егине Бишарян, Микаелом Манукяном, Левоном Зурабяном и Арамом Манукяном
Мы не поверим в освобождение Артура Саркисяна пока не увидим этого собственными глазами. Об этом PanARMENIAN.Net заявил инициатор сидячей демонстрации в защиту Принёсшего Хлеб вооружённой группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер – ред.) Шаген Арутюнян.
Принесший хлеб вооруженной группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер – ред.) Артур Саркисян будет освобожден из-под стражи.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Британии назвали вероятную причину смерти Джейн Остин По мнению литературоведов из Британской библиотеки, английская писательница Джейн Остин ослепла к концу жизни, а затем погибла, вероятнее всего, в результате отравления мышьяком.
Археологи обнаружили в Мосуле раскопанные ИГ артефакты Недавно открытый учеными древний ассирийский дворец в западной части иракского Мосула оказался под угрозой разрушения из-за тоннелей, которые боевики «Исламского Государства» (ИГ) прорыли под уже разрушенными святынями.
Карен Хачанов победил в первом туре «Мастерс-1000» и сыграет с Гоффеном оссийский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов победил в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе испанца Томми Робредо со счётом 6:1, 7:5.
Товарооборот между Россией и Турцией В 2016 году упал на 32% Товарооборот между Россией и Турцией в 2016 году снизился на 32.1%, до $15.84 млрд.