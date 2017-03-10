Олег Есаян освобожден от должности посла Армении в России

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 10 марта подписал указ об освобождении Олега Есаяна от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Другим указом президент Армении новым Чрезвычайным и Полномочным послом страны в России назначил Вардана Тоганяна.

Тоганян является дипломатом и ранее занимал должность председателя российской частной компании «Евразийская Медиа Группа».

Олег Есаян занимал пост посла Армении в РФ с 2010 — 2017 года. В ноябре 2016 гоа ему исполнилось 70 лет.