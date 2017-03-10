Товарооборот между Россией и Турцией В 2016 году упал на 32%

PanARMENIAN.Net - Товарооборот между Россией и Турцией в 2016 году снизился на 32.1%, до $15.84 млрд.

«Турция заняла восьмое место среди внешнеторговых партнеров России, в том числе пятое по экспорту и 22-е по импорту. Доля Турции во внешнеторговом обороте России со всеми странами составила в 2016 году 3.4 % (по экспорту — 4.8 %, по импорту — 1.2 %). Положительное в пользу России сальдо в торговле с Турцией составило $11.55 млрд», — сказано в Минэкономразвития, передает gazeta.ru.

Также стало известно, что экспорт составил $13.69 млрд, снизившись на 29%, а импорт упал на 47%, до $2.14 млрд.