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Карен Хачанов победил в первом туре «Мастерс-1000» и сыграет с Гоффеном

Карен Хачанов победил в первом туре «Мастерс-1000» и сыграет с Гоффеном
10 марта 2017 - 11:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов победил в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе испанца Томми Робредо со счётом 6:1, 7:5.

Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. 20-летний Хачанов, занимающий 52-е место в рейтинге АТР, 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, отыграл 3 брейк-пойнта из 4 и сделал 5 брейков, передает championat.com.

Во втором круге Хачанов сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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Championat.com: Хачанов победил Робредо и сыграет с Гоффеном в Индиан-Уэллсе
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