Карен Хачанов победил в первом туре «Мастерс-1000» и сыграет с Гоффеном

Российские инженеры ЮВО в Армении подготовят полигоны к командно-штабным учениям На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении, подразделения инженерных войск, в рамках подготовки к командно-штабным учениям на местности. На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении, подразделения инженерных войск, в рамках подготовки к командно-штабным учениям на местности.

В Британии назвали вероятную причину смерти Джейн Остин По мнению литературоведов из Британской библиотеки, английская писательница Джейн Остин ослепла к концу жизни, а затем погибла, вероятнее всего, в результате отравления мышьяком. По мнению литературоведов из Британской библиотеки, английская писательница Джейн Остин ослепла к концу жизни, а затем погибла, вероятнее всего, в результате отравления мышьяком.

Археологи обнаружили в Мосуле раскопанные ИГ артефакты Недавно открытый учеными древний ассирийский дворец в западной части иракского Мосула оказался под угрозой разрушения из-за тоннелей, которые боевики «Исламского Государства» (ИГ) прорыли под уже разрушенными святынями. Недавно открытый учеными древний ассирийский дворец в западной части иракского Мосула оказался под угрозой разрушения из-за тоннелей, которые боевики «Исламского Государства» (ИГ) прорыли под уже разрушенными святынями.