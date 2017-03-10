Археологи обнаружили в Мосуле раскопанные ИГ артефакты
10 марта 2017 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Недавно открытый учеными древний ассирийский дворец в западной части иракского Мосула оказался под угрозой разрушения из-за тоннелей, которые боевики «Исламского Государства» (ИГ) прорыли под уже разрушенными святынями, передает RT.
Отмечается, что археологи обнаружили другие древние ценности. Исследователи надеются, что им все же удастся спасти памятники ассирийской эпохи до того, как подземные ходы рухнут. По некоторым данным, археологам удалось обнаружить важные исторические ценности в иракском Мосуле, которые могут подвергнуться дальнейшему разрушению из-за тоннелей, прорытых боевиками ИГ под землёй.
Как пишет британская The Independent, археологи нашли древний ассирийский дворец, построенный ещё в VI-VII в. до н.э. Учёные надеются, что благодаря находке они больше узнают о жизни древнейшей цивилизации.
По данным издания The Times, внутри тоннелей, прокопанных боевиками, археологи обнаружили древние статуи ассирийских крылатых быков. По версии издания, террористы прокладывали под городом ходы и могли случайно натолкнуться на памятники культурного наследия. Эти статуи были найдены в восточной части Мосула, освобождённой от боевиков ИГ.
Ранее историки заявляли, что под одной из мечетей (мечеть пророка Юнуса) в восточном Мосуле находится древний дворец. Но тогда эти территории были под контролем ИГ.
Статуи датированы VII в. до н.э.– это период наивысшего расцвета Ассирийского царства. В тоннеле также были обнаружены барельефы и большая табличка с вырезанными на ней клинописными знаками.
По одной из версий, боевики намерено рыли тоннели в поисках предметов древности. Обнаружив ассирийское наследие, они могли просто не распознать истинную ценность предметов искусства, и поэтому они уцелели.
Ранее террористы разрушили могилу пророка Иона, проведя серию взрывов на территории Мосула. Учёным частично удалось изучить святыню до захвата города в 2014 году. Сейчас на этом месте лишь руины.
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