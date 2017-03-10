В Британии назвали вероятную причину смерти Джейн Остин
10 марта 2017 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - По мнению литературоведов из Британской библиотеки, английская писательница Джейн Остин ослепла к концу жизни, а затем погибла, вероятнее всего, в результате отравления мышьяком, сообщает BBC.
Отмечается, что причины ранней смерти писательницы (41 год) до сих пор были неясны и являлись предметом различных догадок и предположений.
Литературоведы считают, что на рубеже XVII–XVIII веков тяжелые металлы, в частности мышьяк, входили в состав некоторых лекарств, которые могла принимать Остин.
Специалисты полагают, что отравление мышьяком могло быть одним из факторов, приведших к гибели писательницы.
Джейн Остин — английская писательница, провозвестница реализма в британской литературе, ее называли «Первой леди» английской литературы. Остин написала 6 романов, которые признаны шедеврами , самые известные из них «Гордость и предубеждение» и «Эмма». Остин скончалась 18 июля 1817 года в Уинчестере, куда поехала лечиться от болезни Аддисона.
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