Российские инженеры ЮВО в Армении подготовят полигоны к командно-штабным учениям
10 марта 2017 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении, подразделения инженерных войск, в рамках подготовки к командно-штабным учениям на местности, которые пройдут в середине марта2017 года, приступили к очистке высокогорных полигонов «Камхуд» и «Алагяз» от взрывоопасных предметов (ВОП).
В мероприятиях задействовано более 100 военнослужащих инженерных подразделений и около 20 единиц специальной военной техники. Всего военным саперам предстоит исследовать около 10 га общей площади военных полигонов.
Для обнаружения ВОП в высокогорной горно-скалистой местности саперы, помимо применения технических средств, используют собак минно-розыскной службы,сообщает пресс-служба ЮВО.
Отмечается, что все найденные подозрительные предметы и взрывчатые вещества будут уничтожаться методом накладных зарядов на заранее подготовленных местах, при их утилизации будут учтены баллистические показатели радиусов разлета осколков, дальность ударной волны и сейсмически безопасные расстояния от жилых и военных объектов.
Помощь военным инженерам в обнаружении ВОП на территории полигонов «Камхуд» и «Алагяз» окажет подразделение беспилотных летательных аппаратов российской военной базы.
Самое значимое
Лидером электорального партийного рейтинга является блок «Царукян» (26%), на втором месте - Республиканская партия Армении (19%)
Как сообщает Генпрокуратура Армении, генпрокурор Артур Давтян 6 марта встретился с депутатами Эдмоном Марукяном, Николом Пашиняном, Егине Бишарян, Микаелом Манукяном, Левоном Зурабяном и Арамом Манукяном
Мы не поверим в освобождение Артура Саркисяна пока не увидим этого собственными глазами. Об этом PanARMENIAN.Net заявил инициатор сидячей демонстрации в защиту Принёсшего Хлеб вооружённой группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер – ред.) Шаген Арутюнян.
Принесший хлеб вооруженной группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер – ред.) Артур Саркисян будет освобожден из-под стражи.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Британии назвали вероятную причину смерти Джейн Остин По мнению литературоведов из Британской библиотеки, английская писательница Джейн Остин ослепла к концу жизни, а затем погибла, вероятнее всего, в результате отравления мышьяком.
Археологи обнаружили в Мосуле раскопанные ИГ артефакты Недавно открытый учеными древний ассирийский дворец в западной части иракского Мосула оказался под угрозой разрушения из-за тоннелей, которые боевики «Исламского Государства» (ИГ) прорыли под уже разрушенными святынями.
Карен Хачанов победил в первом туре «Мастерс-1000» и сыграет с Гоффеном оссийский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов победил в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе испанца Томми Робредо со счётом 6:1, 7:5.
Товарооборот между Россией и Турцией В 2016 году упал на 32% Товарооборот между Россией и Турцией в 2016 году снизился на 32.1%, до $15.84 млрд.