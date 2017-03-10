Российские инженеры ЮВО в Армении подготовят полигоны к командно-штабным учениям

PanARMENIAN.Net - На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении, подразделения инженерных войск, в рамках подготовки к командно-штабным учениям на местности, которые пройдут в середине марта2017 года, приступили к очистке высокогорных полигонов «Камхуд» и «Алагяз» от взрывоопасных предметов (ВОП).

В мероприятиях задействовано более 100 военнослужащих инженерных подразделений и около 20 единиц специальной военной техники. Всего военным саперам предстоит исследовать около 10 га общей площади военных полигонов.

Для обнаружения ВОП в высокогорной горно-скалистой местности саперы, помимо применения технических средств, используют собак минно-розыскной службы,сообщает пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что все найденные подозрительные предметы и взрывчатые вещества будут уничтожаться методом накладных зарядов на заранее подготовленных местах, при их утилизации будут учтены баллистические показатели радиусов разлета осколков, дальность ударной волны и сейсмически безопасные расстояния от жилых и военных объектов.

Помощь военным инженерам в обнаружении ВОП на территории полигонов «Камхуд» и «Алагяз» окажет подразделение беспилотных летательных аппаратов российской военной базы.