Поток беженцев в Германию сократился с начала 2017 года

PanARMENIAN.Net - С начала 2017 года в ФРГ прибыли около 29 тысяч соискателей убежища. В основном это беженцы из Сирии, Ирака и Эритреи и Афганистана.

В феврале 2017 года в Германию прибыли чуть более 14 тысяч беженцев, большинство - из Сирии, Ирака, Эритреи и Афганистана. Такие данные 9 марта обнародовало министерство внутренних дел страны.

Всего с начала 2017 года в ФРГ приехали почти 29 тысяч беженцев. Для сравнения: в 2016 году только в феврале в страну въехали более 60 тысяч соискателей убежища, передаетDeutsche Welle.

Ранее глава ведомства Томас де Мезьер заявил, что уменьшению притока беженцев способствовало закрытие «балканского маршрута», по которому мигранты нелегально перемещались в Западную Европу, а также соглашение о беженцах, заключенное между ЕС и Турцией во втором квартале 2016 года.

Еще одна причина спада притока беженцев - сокращение количества мигрантов из Алжира, Марокко и Туниса. Эти страны в ФРГ могут признать странами безопасного происхождения.