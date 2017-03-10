Поток беженцев в Германию сократился с начала 2017 года
10 марта 2017 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - С начала 2017 года в ФРГ прибыли около 29 тысяч соискателей убежища. В основном это беженцы из Сирии, Ирака и Эритреи и Афганистана.
В феврале 2017 года в Германию прибыли чуть более 14 тысяч беженцев, большинство - из Сирии, Ирака, Эритреи и Афганистана. Такие данные 9 марта обнародовало министерство внутренних дел страны.
Всего с начала 2017 года в ФРГ приехали почти 29 тысяч беженцев. Для сравнения: в 2016 году только в феврале в страну въехали более 60 тысяч соискателей убежища, передаетDeutsche Welle.
Ранее глава ведомства Томас де Мезьер заявил, что уменьшению притока беженцев способствовало закрытие «балканского маршрута», по которому мигранты нелегально перемещались в Западную Европу, а также соглашение о беженцах, заключенное между ЕС и Турцией во втором квартале 2016 года.
Еще одна причина спада притока беженцев - сокращение количества мигрантов из Алжира, Марокко и Туниса. Эти страны в ФРГ могут признать странами безопасного происхождения.
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