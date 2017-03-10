Фестиваль российско-армянской дружбы проведут в Комсомольске-на-Амуре
10 марта 2017 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - 10 марта в Доме молодежи Комсомольска-на-Амуре пройдет фестиваль российско-армянской дружбы. Об этом сообщает DVnovosti.ru.
В сообщении организаторов говорится, что мероприятие, получившее название «Радуга мечты» соберет людей, желающих познакомиться с уникальной культурой народа братской Армении.
Инициатором проведения мероприятия под названием «Радуга мечты» выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Хабаровском крае. Фестиваль пройдет при поддержке правительства региона и Ассамблеи народов Хабаровского края.
В рамках фестиваля «Радуга мечты» комсомольчане научатся написанию букв армянского алфавита, узнают секреты приготовления блюд национальной кухни, смогут полюбоваться изделиями декоративно-прикладного творчества мастеров из Армении. В программу мероприятия также включен семинар «Опыт, задачи и возможности межкультурного взаимодействия в Хабаровском крае».
На фествиале ожидается выступление солистов и танцоров народного ансамбля «Ширак». Концертная программа будет посвящена любви к славной стране Армении, на языке танца артисты расскажут о ее истории и культуре, и, конечно, многовековой дружбе между народами — русскими и армянами.
Общероссийская общественная организация «Союз армян России» в Хабаровском крае в 2016 году получила субсидию от правительства региона на проведение фестиваля «Радуга мечты». Аналогичное мероприятие — в декабре 2016 года — общественники уже провели в Вяземском, где оно вызвало большой интерес местных жителей.
Самое значимое
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Partner news
Последние новости
Вышла полная версия саундтрека к фильму «Обещание» (видео) Полная версия саундтрека к фильму «Обещание» опубликована. В ней представлены эпизоды картины. Опубликована полная версия саундтрека к фильму «Обещание» (The Promise).
В Facebook Messenger появятся самоуничтожающиеся «Истории» Messenger Day позволяет создать подборку с украшенными видео и фото, которой можно поделиться с друзьям прежде чем она исчезнет по истечение 24 часов
Маркос Пизелли: Не жалею, что остался в Армении, в Бразилии мной гордятся Полузащитник сборной Армении и греческого «Ксанти» Маркос Пизелли в интервью Матч.tv. рассказал, что не жалеет о том, что переехал в Армению и выступает за сборную страны.
NASA обнаружило на лунной орбите утерянный в 2009 году индийский спутник Первая индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-1», запущенная к спутнику Земли в октябре 2008 года, связь с которой была потеряна в августе 2009 года, по-прежнему вращается вокруг Луны.