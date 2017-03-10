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Фестиваль российско-армянской дружбы проведут в Комсомольске-на-Амуре

Фестиваль российско-армянской дружбы проведут в Комсомольске-на-Амуре
10 марта 2017 - 13:28 AMT

PanARMENIAN.Net - 10 марта в Доме молодежи Комсомольска-на-Амуре пройдет фестиваль российско-армянской дружбы. Об этом сообщает DVnovosti.ru.

В сообщении организаторов говорится, что мероприятие, получившее название «Радуга мечты» соберет людей, желающих познакомиться с уникальной культурой народа братской Армении.

Инициатором проведения мероприятия под названием «Радуга мечты» выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Хабаровском крае. Фестиваль пройдет при поддержке правительства региона и Ассамблеи народов Хабаровского края.

В рамках фестиваля «Радуга мечты» комсомольчане научатся написанию букв армянского алфавита, узнают секреты приготовления блюд национальной кухни, смогут полюбоваться изделиями декоративно-прикладного творчества мастеров из Армении. В программу мероприятия также включен семинар «Опыт, задачи и возможности межкультурного взаимодействия в Хабаровском крае».

На фествиале ожидается выступление солистов и танцоров народного ансамбля «Ширак». Концертная программа будет посвящена любви к славной стране Армении, на языке танца артисты расскажут о ее истории и культуре, и, конечно, многовековой дружбе между народами — русскими и армянами.

Общероссийская общественная организация «Союз армян России» в Хабаровском крае в 2016 году получила субсидию от правительства региона на проведение фестиваля «Радуга мечты». Аналогичное мероприятие — в декабре 2016 года — общественники уже провели в Вяземском, где оно вызвало большой интерес местных жителей.

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Dvnovosti.ru: Фестиваль российско-армянской дружбы пройдет в Комсомольске-на-Амуре
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