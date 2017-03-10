Посол РФ в Армении: Армянский текстиль может занять свою нишу на рынке ЕАЭС
10 марта 2017 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Иван Волынкин рассказал о том, может ли одежда от армянских производителей занять достойное место на российском рынке и в странах ЕАЭС.
«Это смотря что рассматривать в качестве достойного места. За последние 25 лет все сильно поменялось, реалии поменялись и страна вряд ли может конкурировать с крупнейшими мировыми производителями и, в первую очередь по объему производимой продукции. А вот найти, прочно занять и планомерно расширять свою нишу с оригинальными и качественными изделиями армянский производитель может», — сказал Волынкин, передает Sputnik-Армения.
Он отметил, что это и есть основная задача программы UNIDO, ориентированной на повышение конкурентоспособности и экспорта за счет модернизации и обеспечения доступа к рынкам сбыта.
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