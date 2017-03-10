В Берлине практически парализовано авиасообщение из-за забастовки
10 марта 2017 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Практически все авиарейсы отменены в двух аэропортах Берлина из-за забастовки работников наземных служб, требующих увеличения зарплаты.
В аэропорту Тегель не будут выполнены 455 рейсов, тогда как в Шенефельде отменены 204 рейса.
«Мы готовы к переговорам в любое время, включая выходные дни, и открыты для новых предложений», - сказал организатор акции из профсоюза Verdi, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Администрация аэропортов просит пассажиров проверять заранее статус рейсов.
Verdi добивается повышения почасовой зарплаты в среднем с €11 до 12 для наземного персонала. По тарифному спору было проведено уже несколько раундов переговоров, однако успеха они не принесли.
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