В Берлине практически парализовано авиасообщение из-за забастовки

PanARMENIAN.Net - Практически все авиарейсы отменены в двух аэропортах Берлина из-за забастовки работников наземных служб, требующих увеличения зарплаты.

В аэропорту Тегель не будут выполнены 455 рейсов, тогда как в Шенефельде отменены 204 рейса.

«Мы готовы к переговорам в любое время, включая выходные дни, и открыты для новых предложений», - сказал организатор акции из профсоюза Verdi, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Администрация аэропортов просит пассажиров проверять заранее статус рейсов.

Verdi добивается повышения почасовой зарплаты в среднем с €11 до 12 для наземного персонала. По тарифному спору было проведено уже несколько раундов переговоров, однако успеха они не принесли.