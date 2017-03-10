Глава МИД РА: Армения готова к нормализации отношений с Турцией без предусловий
10 марта 2017 - 14:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения всегда открыта для урегулирования отношений с Турцией без предусловий. Об этом сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на пресс-конференции со своим греческим коллегой Никосом Кодзиасом в Ереване.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания Геноцида армян 1915 года в Османской империи.
«Вы хорошо знаете, что президент Армении инициировал процесс урегулирования армяно-турецких отношений, однако Анкара отказалась от договоренностей. Турция отказалась ратифицировать армяно-турецкие протоколы, нарушив один из важнейших международных принципов — договоренности должны соблюдаться», — сказал Налбандян, передает Sputnik-Армения.
Он отметил, что Армения открыта для урегулирования отношений с Турцией без предусловий. Налбандян выразил надежду, что однажды Турция также начнет уважать достигнутые договоренности и предпримет шаги в этом направлении.
Ранее президент Армении Серж Саргсян заявил, что открытие армяно-турецкой границы может произойти только по обоюдному желанию Еревана и Анкары без предварительных условий.«Я всегда, может это уже непопулярный пример, говорю, что любая свадьба и любое создание семьи требует согласия двоих. Здесь нельзя говорить, что вопрос на 50% решен, это не тот случай. От нас ничего не зависит в этом плане», — сказал глава государства в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Саргсян подчеркнул, что Армения со своей стороны давно готова предпринять шаги к налаживанию отношений.
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