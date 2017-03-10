ООН обвинила Турцию в масштабных нарушениях прав курдского населения

PanARMENIAN.Net - Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о масштабных нарушениях прав курдского населения Турции.

В документе утверждается, что в период с июля 2015-го по декабрь 2016 года на юго-востоке страны погибли около двух тысяч человек, а их дома были уничтожены, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

В частности, в городе Джизре в начале 2016 года 189 человек на протяжении нескольких недель были фактически заперты в подвалах своих домов, не имея доступа к воде, пище и медицинской помощи. Все они погибли в результате обстрелов со стороны турецкой армии.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн заявил, что Турция не проводит никаких расследований по данным фактам. «Похоже, что ни один подозреваемый не был задержан и ни один человек не был привлечен к уголовной ответственности», — заявил он.

14 июля 2016 года сообщалось, что турецкие власти запретили выходить на улицу жителям 16 сел в провинции Диярбакыр, население которых составляют преимущественно курды. Ограничение было введено в связи с операцией, проводившейся против бойцов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

В апреле 2017 года постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич привел статистические данные «Турецкого фонда по правам человека» (Human Rights Foundation of Turkey), согласно которым за время проведения так называемой антитеррористической операции с июля 2015 года погибли более 300 гражданских лиц.

Вооруженное противостояние между официальной Анкарой и курдами, которые ведут борьбу за образование автономии в составе страны, обострилось летом 2015 года после теракта в городе Суруч. Тогда погибли 32 человека, преимущественно курды. Бойцы РПК обвинили турецкие власти в пособничестве исламистам и возобновили партизанскую войну против турецких силовиков.