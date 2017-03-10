ООН обвинила Турцию в масштабных нарушениях прав курдского населения
10 марта 2017 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о масштабных нарушениях прав курдского населения Турции.
В документе утверждается, что в период с июля 2015-го по декабрь 2016 года на юго-востоке страны погибли около двух тысяч человек, а их дома были уничтожены, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
В частности, в городе Джизре в начале 2016 года 189 человек на протяжении нескольких недель были фактически заперты в подвалах своих домов, не имея доступа к воде, пище и медицинской помощи. Все они погибли в результате обстрелов со стороны турецкой армии.
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн заявил, что Турция не проводит никаких расследований по данным фактам. «Похоже, что ни один подозреваемый не был задержан и ни один человек не был привлечен к уголовной ответственности», — заявил он.
14 июля 2016 года сообщалось, что турецкие власти запретили выходить на улицу жителям 16 сел в провинции Диярбакыр, население которых составляют преимущественно курды. Ограничение было введено в связи с операцией, проводившейся против бойцов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
В апреле 2017 года постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич привел статистические данные «Турецкого фонда по правам человека» (Human Rights Foundation of Turkey), согласно которым за время проведения так называемой антитеррористической операции с июля 2015 года погибли более 300 гражданских лиц.
Вооруженное противостояние между официальной Анкарой и курдами, которые ведут борьбу за образование автономии в составе страны, обострилось летом 2015 года после теракта в городе Суруч. Тогда погибли 32 человека, преимущественно курды. Бойцы РПК обвинили турецкие власти в пособничестве исламистам и возобновили партизанскую войну против турецких силовиков.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Вышла полная версия саундтрека к фильму «Обещание» (видео) Полная версия саундтрека к фильму «Обещание» опубликована. В ней представлены эпизоды картины. Опубликована полная версия саундтрека к фильму «Обещание» (The Promise).
Захарова: Россия продолжит посредническую миссию по решению карабахской проблемы Россия намерена продолжить свою посредническую миссию по решению карабахской проблемы во взаимодействии с другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ и на основе положений, изложенных в пяти совместных заявлениях президентов России, США и Франции.
В Facebook Messenger появятся самоуничтожающиеся «Истории» Messenger Day позволяет создать подборку с украшенными видео и фото, которой можно поделиться с друзьям прежде чем она исчезнет по истечение 24 часов
Маркос Пизелли: Не жалею, что остался в Армении, в Бразилии мной гордятся Полузащитник сборной Армении и греческого «Ксанти» Маркос Пизелли в интервью Матч.tv. рассказал, что не жалеет о том, что переехал в Армению и выступает за сборную страны.