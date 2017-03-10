Греция намерена помочь Армении получить льготный визовый режим с ЕС

PanARMENIAN.Net - Греция поможет Армении получить льготный визовый режим со странами ЕС. Об этом заявил 10 марта в Ереване министр иностранных дел Греции Никос Коциас в ходе брифинга со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

По его словам, Греция является одним из старейших партнеров ЕС и готова приложить усилия для расширения сотрудничества Армении с Евросоюзом.

«Мы приложим все возможные усилия для того, чтобы помочь Армении в переговорах вокруг льготного визового режима с ЕС. Армения исторически является частью Европы и должна оставаться ею и в будущем. Будет исторически справедливым, если граждане Армении станут и гражданами Евросоюза», - сказал Коциас, передает «Новости-Армения».

В ходе состоявшегося 26-28 февраля рабочего визита в Брюссель президент Армении Серж Саргсян на совместной пресс-конференции с председателем Европейского Совета Дональдом Туском заявил о завершении переговоров по новому правовому документу - соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.

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