Сирия обратилась в ООН из-за действий турецкой армии

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Сирии направило обращения на имя генерального секретаря и председателя Совета Безопасности ООН в связи с «продолжающимися актами агрессии» армии Турции в отношении САР.

Как отмечается в посланиях, копия которых поступила в распоряжение информагентства САНА, руководство арабской республики возлагает ответственность на «турецкий режим за его поддержку терроризма, который убил десятки тысяч невинных детей, и разрушил сирийскую инфраструктуру», передает РИА Новости.

В МИД Сирии указали, что это произошло «по прямому указанию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и органов безопасности страны».