Том Хэнкс спродюсирует сериал о победе Трампа на президентских выборах США
10 марта 2017 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский кабельный телеканал HBO анонсировал художественный мини-сериал, посвященный выборам президента США, прошедшим в 2016 году. Продюсером проекта выступит актер Том Хэнкс. Об этом сообщается в пресс-релизе канала, передает Lenta.ru.
Сериал будет сниматься по мотивам еще не выпущенной книги журналистов Марка Халперина и Джона Хейлиманна. Режиссером станет Джей Роуч, снявший такие фильмы, как «Трамбо» и «Знакомство с Факерами», а также комедийную серию картин про спецагента Остина Пауэрса.
16 февраля сообщалось, что продолжение сериала «Американская история ужасов» будет также посвящено выборам президента США. Об этом заявил продюсер, режиссер и сценарист хоррора Райан Мерфи. Он допустил, что в сериале появится персонаж в образе республиканца Дональда Трампа.
Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. По их итогам Трамп победил представительницу Демократической партии Хиллари Клинтон. 20 января республиканец вступил в должность главы государства.
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