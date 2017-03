Стали известны номинанты на премию BAFTA Games Awards 2017

PanARMENIAN.Net - Названы претенденты на получение премии BAFTA Games Awards в 2017 году.

По количеству номинаций лидирует Uncharted 4: A Thief's End от Naughty Dog — игра представлена сразу в 8 категориях. За ней следует Inside с 7 номинациями и Overwatch — с 6, пишет Ferra.ru.

В категории «Лучшая игра» номинированы: Firewatch, INSIDE, Overwatch, Stardew Valley, Titanfall 2, Uncharted 4.

Достижение в визуальной составляющей: ABZÛ, Dishonored 2, INSIDE, The Last Guardian, Uncharted 4, Unravel.

Лучший звук: Battlefield 1, DOOM, INSIDE, The Last Guardian, Rez Infinite, Uncharted 4.

Лучшая британская игра: Batman: Arkham VR, Forza Horizon 3, No Man’s Sky, Overcooked, Planet Coaster, Virginia.

Лучший дебют: Firewatch, Overcooked, Oxenfree, That Dragon, Cancer, The Witness, Virginia.

Лучшая игра, развивающаяся после релиза: Destiny: Rise of Iron, Elite Dangerous: Horizons, EVE Online, Final Fantasy XIV: Online, Hitman, Rocket League.

Лучшая семейная игра: LEGO Star Wars: The Force Awakens, Overcooked, The Playroom VR, Pokémon GO, Ratchet & Clank, Toca Hair Salon.

Лучший игровой дизайн: Battlefield 1, Dishonored 2, INSIDE, Overwatch, Titanfall 2, The Witness.

Лучшие инновации: Batman: Arkham VR, Firewatch, Pokémon GO, That Dragon, Cancer, Unseen Diplomacy, The Witness.

Лучшая мобильная игра: The Banner Saga 2, Dawn of Titans, Deus Ex GO, Pokémon GO, Pokémon Sun and Pokémon Moon, Reigns.

Лучший мультиплеер: Battlefield 1, Forza Horizon 3, Overcooked, Overwatch, Titanfall 2, Tom Clancy’s The Division.

Лучшая музыка: ABZÛ, DOOM, INSIDE, The Last Guardian, Uncharted 4, Virginia.

Лучший сюжет: Dishonored 2, Firewatch, INSIDE, Mafia III, Oxenfree, Uncharted 4.

Лучшая оригинальная игра: Firewatch, INSIDE, The Last Guardian, Overwatch, Unravel, The Witness.

Лучший актер: Алекс Хернандес – Mafia III (Lincoln Clay), Кисси Джонс – Firewatch (Delilah), Эмили Роуз – Uncharted 4 (Elena Fisher), Нэвид Негабан – 1979 Revolution: Black Friday (Hajj Agha), Нолан Норт – Uncharted 4 (Nathan Drake), Трой Бейкер – Uncharted 4 (Sam Drake).

В 2016 году лучшей игрой признали Fallout 4.