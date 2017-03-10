NASA обнаружило на лунной орбите утерянный в 2009 году индийский спутник

PanARMENIAN.Net - Первая индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-1», запущенная к спутнику Земли в октябре 2008 года, связь с которой была потеряна в августе 2009 года, по-прежнему вращается вокруг Луны, передает ТАСС.

Специалисты NASA сумели обнаружить индийский аппарат на лунной орбите, также ими был обнаружен и американский Лунный орбитальный зонд (Lunar Reconnaissance Orbiter, ЛОЗ), орбита которого была известна.

«Обнаружение ЛОЗ было относительно легким, поскольку мы работали с навигаторами этой миссии и имели точные данные об орбите, на которой он находится. Обнаружение индийского "Чандраян-1" потребовало несколько больше детективной работы, потому что последний контакт с космическим аппаратом состоялся в августе 2009 года», - сказал специалист по радарам Марины Брозович из Лаборатории реактивного движения NASA.

После потери связи с аппаратом «Чандраян-1» многие индийские эксперты полагали, что он уже мог упасть на поверхность спутника Земли. Однако оказалось, что он по-прежнему вращается на высоте примерно 200 км над лунной поверхностью. Найти такой предмет в космосе не просто: индийская автоматическая станция - это куб со стороной примерно 1.5 метра.

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене использовали для поиска аппаратов новый межпланетный радар. Специалисты полагают, что такое оборудование поможет участникам будущих лунных экспедиций, отмечает телеканал.