Маркос Пизелли: Не жалею, что остался в Армении, в Бразилии мной гордятся

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и греческого «Ксанти» Маркос Пизелли в интервью Матч.tv. рассказал, что не жалеет о том, что переехал в Армению и выступает за сборную страны.

По его словам, труднее всего в Армении, он привыкал к погоде, общению и еде.

«В Армении другая культура, другие люди, да все другое. Первые пару дней я чуть не сорвался обратно, настолько мне было плохо. Говорил всем: «Может, вернусь в Бразилию?» Но я был молод и открыт к возможностям — это главная причина, почему я остался», — рассказал он.

Армянский паспорт футболист получил через два с половиной года выступления в Армении (Пизелли играл за ереванский «Арарат» — ред).

«Тогда ФИФА допускала получение гражданства футболистами до того, как они проведут в новой стране пять лет. Так что мне повезло. Второй сезон удался гораздо лучше первого, я стал лучшим бомбардиром лиги — и на следующий год президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян предложил мне стать гражданином Армении. Я тут же ответил «да», — сказал футболист.

По его словам, семья была очень рада такому решению. В Бразилии гордятся соотечественниками, добившимися успеха за рубежом.

«И когда тебе выпадает честь играть за сборную другой страны — тоже. Реакция армян мне также понравилась», — сказал Маркос.

Он рассказал и о том, как изучал армянский язык. Начиналось все с… ругательных выражений.

«Когда учишь новый язык, часто говоришь, еще не зная о чем. Партнеры шутили надо мной: «Маркос, передай это тренеру». Я и передавал — а они все смеялись. И я вместе с ними! В конце-то концов я выучил все слова», — отметил Пизелли.

Генрих Мхитарян, по признанию армянского бразильца, посвятил свою жизнь футболу.

«Он каждый день работает с мыслью о завтрашнем дне и серьезно относится к своему делу. Генрих всегда ел здоровую пищу, ложился рано, не выпивал, не делал ничего, что навредило бы его телу. Не у всех есть такая дисциплина, как у Мхитаряна — и такой сильный характер. Когда я играл в «Кубани», «Анжи» делал серьезное предложение о покупке Генриха. Но он писал мне: «Нет, Маркос, дело тут не в деньгах. У меня есть мечта — играть в Европе, в топ-клубе», — рассказал футболист.

Пизелли поддерживает постоянную связь с армянами, куда бы его ни закинула футбольная судьба: «Так было во всех городах, где я играл, и мне это нравится. Армения сделала так, что сегодня вы берете у меня интервью».

В январе 2017 года полузащитник национальной сборной Армении по футболу Маркос Пизелли подписал контракт с греческим клубом «Ксанти».