В Facebook Messenger появятся самоуничтожающиеся «Истории»
10 марта 2017 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Разработчики мессенджера Facebook Messenger объявили о запуске новой функции для приложения — она называется Messenger Day (Мой день). По сути, это очередная попытка сделать нечто вроде Историй из Snapchat, вслед за Instagram, Whatsapp и основным мобильным приложением Facebook.
Messenger Day позволяет создать подборку с украшенными видео и фото, которой можно поделиться с друзьям прежде чем она исчезнет по истечение 24 часов, пишет Ferra.ru.
Функция тестировалась в Польше с сентября 2016 года, а теперь запускается в международном масштабе.
Обновление начало внедряться в приложения Facebook Messenger для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.
Facebook Messenger для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
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