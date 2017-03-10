Захарова: Россия продолжит посредническую миссию по решению карабахской проблемы

PanARMENIAN.Net - Россия намерена продолжить свою посредническую миссию по решению карабахской проблемы во взаимодействии с другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ и на основе положений, изложенных в пяти совместных заявлениях президентов России, США и Франции. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что в этих документах говорится о недопустимости военного решения проблемы, содержится призыв к руководству Армении и Азербайджана решать спорные вопросы на основе принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение.

«Параллельно в рамках согласованных с тройкой подходов будут продолжены самостоятельные российские усилия с учетом особо близких отношений с Арменией и Азербайджаном, их глубокой предыстории, позволяющих откровенно обмениваться мнениями по ключевым вопросам», — добавила она.

Захарова отметила, что при прямом содействии России в мае 1994 года было подписано соглашение о прекращении огня. По ее словам, именно Россия сыграла решающую роль в прекращении широкомасштабных боевых действий в начале апреля прошлого года, пригласив начальников Генштабов Армении и Азербайджана в Москву.

Министерство иностранных дел России выступает за урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе исключительно мирным путем, и это его принципиальная позиция. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя рост напряженности на линии соприкосновения войск в последнее время.