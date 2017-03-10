Вышла полная версия саундтрека к фильму «Обещание»

PanARMENIAN.Net - Опубликована полная версия саундтрека к фильму «Обещание» (The Promise). Автором и исполнителем музыки стал рок-вокалист Крист Корнелл, передает Sputnik-Армения со ссылкой на Rolling Stone.

«Фильм тронул меня, и я приложил все усилия, чтобы написать эту песню. До того, я посмотрел немало фильмов о Геноциде армян», — признался Корнелл.

В клипе представлены эпизоды из фильма.

Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян.

Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».