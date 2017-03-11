Генпрокурор США попросил 46 прокуроров подать в отставку
11 марта 2017 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Генпрокурор США Джефф Сешнс попросил 46 федеральных прокуроров подать прошение об отставке.
Глава министерства потребовал отставки остающихся 46 прокуроров, назначенных бывшим президентом США Бараком Обамой, чтобы «обеспечить одновременный переход власти», передает Интерфакс со ссылкой на американский Минюст.
Ранее Сешнс стал фигурантом скандала о встречах с послом России в США Сергеем Кисляком.
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