ООН: Мир переживает самый серьезный гуманитарный кризис с 1945 года

PanARMENIAN.Net - Мир переживает самый серьезный гуманитарный кризис с 1945 года, более 20 миллионов человек в четырех странах страдают от голода. Об этом сказал глава отдела ООН по гуманитарным вопросам Стивена О’Брайана.

Он пояснил, без «скоординированных глобальных усилий» со стороны международных организаций эти люди просто умрут. По его словам, для предотвращения катастрофы необходимо как можно быстрее оказать финансовую помощь Йемену, Южному Судану, Сомали и Нигерии, к июлю необходимо собрать как минимум 4,4 миллиарда долларов.

«Без этих денег дети будут отставать в росте и развитии, не смогут ходить в школу и их будущее может быть потеряно», — подчеркнул О’Брайан, передает РИА Новости.