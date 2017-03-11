Россия и США начали работу над созданием канала связи по Сирии
11 марта 2017 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия и США провели первоначальный обмен мнениями о создании нового канала связи по Сирии на уровне генералов, передает gazeta.ru со ссылкой на пресс-секретаря председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС Грегори Хикса.
По его словам, между сторонами «состоялось обсуждение рабочего уровня» данного рода вопросов, что позволило «обменяться первоначальными мыслями насчет того, каким образом может быть установлен такой канал в целях дальнейшего снижения риска конфронтации» на территории и в воздушном пространстве Сирии.
Он не стал уточнять подробности о первом раунде дискуссий относительно создания нового канала связи.
Ранее стало известно, что целью канала будет углубленное обсуждение проблематики предотвращения инцидентов между вооруженными силами России и США в Сирии.
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