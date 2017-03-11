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Пентагон: Отряды сирийских курдов не связаны с «Рабочей партий Курдистана»

Пентагон: Отряды сирийских курдов не связаны с «Рабочей партий Курдистана»
11 марта 2017 - 11:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Отряды сирийских курдов, с которыми США сотрудничают в борьбе с ИГ (террористическая организация), не связаны с «Рабочей партий Курдистана» (РПК). Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

На брифинге 10 марта Дэвис отметил, что США понимают «обоснованную обеспокоенность» Турции относительно угрозы, которую представляют боевики «Рабочей партии Курдистана», поскольку эту организацию Вашингтон также считает террористической.

«Но мы не считаем, что YPG (силы самообороны сирийских курдов — ред.), люди, с которыми мы работаем через эту «зонтичную» организацию «Сирийские демократические силы», являются теми же, что и РПК. На самом деле, люди с которыми мы работаем на земле, это самая эффективная сила в Сирии с точки зрения освобождения территории от ИГ», — сказал он, передает РИА Новости.

Турция будучи союзником США в борьбе с ИГ считает, что YPG связана с РПК и выступает против оказания этой организации военной помощи. Сирийские курды со своей стороны считают Турцию, которая проводит самостоятельную операцию на севере Сирии, оккупантом.

США в свою очередь пытаются не допустить столкновений между своими союзниками.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Пентагон: отряды сирийских курдов не связаны с "Рабочей партией Курдистана"
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