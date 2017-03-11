Виген Саркисян: Армянские ВС вынуждены предпринимать ответные действия на линии соприкосновения
11 марта 2017 - 13:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения уже около 29 лет вовлечена в дело обеспечения физической безопасности народа Арцаха (Нагорного Карабаха), которому была навязана военная агрессия – в ответ на реализацию права на самоопределение народов. Об этом 11 марта заявил министр обороны Армении Виген Саркисян в своей речи на выездной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Ереване.
«Учитывая угрозу физическому существованию народа Нагорного Карабаха, Армения была вовлечена в карабахский конфликт, став абсолютным гарантом обеспечения безопасности народа Нагорного Карабаха. Несмотря на возникшую после распада СССР разницу в количестве вооружения, несмотря на большую разницу демографических показателей, народ Нагорного Карабаха сумел защитить свое право и сформировать четко функционирующую систему государственной власти», – сказал Саркисян, передает Panorama.am.
Саркисян подчеркнул при этом, что основой основ для армянской стороны на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск является соблюдение соглашения о перемирии от 1994 года.
«К сожалению, данное соглашение каждый день нарушается азербайджанской стороной: это и диверсионные группы, и регулярное применение противником артиллерии. ВС Армении и Армия обороны НКР вынуждены предпринимать ответные действия, чтобы остудить горячие головы и подчеркнуть невозможность решения данного конфликта военным путем», – заявил глава Минобороны Армении.
Министр обороны Армении Виген Саркисян на выездной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» также заявил, что некотороые члены ОДКБ игнорируют интересы партнеров по организации.
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