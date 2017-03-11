СМИ: Тереза Мэй может запустить процедуру Brexit 14 марта
11 марта 2017 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально запустить процедуру выхода страны из Евросоюза уже 14 марта, пишет «Ведомости» со ссылкой на Telegraph. Отмечается, что на этом настаивает кабинет министров.
В начале февраля 2017 года парламент Великобритании одобрил во втором чтении законопроект, разрешающий премьеру Терезе Мэй запустить процесс выхода из ЕС. Спустя несколько часов после этого, план Brexit был обнародован.
Ранее сообщалось, что юристы британского правительства заключили, что Великобритания юридически имеет основания не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям, после того как покинет европейский блок. «Наш юридический совет состоял в том, что нет необходимости платить по окончании процесса активизации Статьи 50», — сказал один из источников в правительстве.
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