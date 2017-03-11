Асад: Россия - единственная серьёзная сторона, эффективно борющаяся с ИГ

PanARMENIAN.Net - Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия является единственной серьёзной стороной, которая эффективно борется с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Об этом он заявил в интервью китайским СМИ.

«Единственной серьёзной стороной в этом отношении является Россия, которая эффективно борется с ИГ, сотрудничая с нами», —сказал Асад, передает RT.

В декабре 2016 года Асад заявил, что Россия никогда не пыталась вмешиваться в процесс принятия решений руководством Сирии.