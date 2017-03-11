Виген Саркисян: Армения может стать прозрачным каналом для диалога РФ - НАТО
11 марта 2017 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Даже если отношения России и НАТО будут ухудшаться, России было бы полезно для ясного, прозрачного и предсказуемого диалога иметь канал с альянсом в лице Армении. Об этом 11 марта заявил министр обороны Армении Виген Саркисян на выездной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Ереване.
Отвечая на вопрос об отношениях Армении с НАТО, министр напомнил, что Армения активно сотрудничает с альянсом в ряде областей, включая армянских миротворческих отрядов, представленных в Косово и Афганистане.
Ранееминистр обороны Армении Виген Саркисян в своей речи на выездной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Ереване заявил, что Армения уже около 29 лет вовлечена в дело обеспечения физической безопасности народа Арцаха (Нагорного Карабаха), которому была навязана военная агрессия – в ответ на реализацию права на самоопределение народов.
Армения участвует в международных миротворческих миссиях с 2004 года. На данный момент армянские миротворцы дислоцированы в Косово и Афганистане, также контингент из Армении осуществляет миссию в Ливане под эгидой ООН.
Участие Армении в IPAP (Individual Partnership Action Plan - IPAP), соглашение по которому было подписано в декабре 2005 года, предполагает проведение периодических консультаций с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
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