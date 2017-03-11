Виолончелист Нарек Ахназарян выступит с концертом в Лондоне

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный виолончелист, лауреат XIV Международного конкурса им. Чайковского Нарек Ахназарян 11 марта выступит с концертом в лондонском зале King’s Place. Об этом сообщается на официальном сайте King’s Place.

Армянский музыкант выступит с пианисткой Оксаной Шевченко. Они исполнят произведения Чайковского, Рахманинова, Худояна, Хачатуряна, Арутюняна и Джованни Соллимы.

«Нарек Ахназарян – восстребованный во всем мире музыкант. Здесь он представит очень «личную» программу, в которой будет отражено армянское наследие и русские традиции», – отмечается в сообщении на официальном сайте концертного зала.

Ранее сообщалось, что всемирно известный виолончелист, лауреат XIV международного конкурса им. Чайковского Нарек Ахназарян уже 1.5 месяца играет на историческом инструменте Джузеппе Гварнери, изготовленном в 1707 году.

Армянский виолончелист Нарек Суренович Ахназарян родился в музыкальной семье. Его отец — известный в Армении скрипач, который на протяжении многих лет входил в квартет имени Комитаса, мать — пианистка, а брат — дирижёр. Обучаться игре на виолончели Нарек начал в Ереване, однако в 2000 году он был приглашён продолжить обучение в Москве. В 2006 году Нарек закончил музыкальное училище при Московской консерватории и поступил в Московскую консерваторию в класс доцента А. Н. Селезнёва. До этого являлся стипендиатом таких фондов, как фонд Мстислава Ростроповича (2005), фонд министерства культуры Российской Федерации (2001) и многих других. Нарек выступал с гастролями во многих странах, в том числе в США, Германии, Великобритании, Австрии, Франции и др.

В 2007 году Нарек Ахназарян был удостоен премии президента Армении.