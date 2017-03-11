Эксперт: Инвесторам из ЕАЭС будет интересна СЭЗ на армяно-иранской границе

PanARMENIAN.Net - Армянская экономика сталкивается с вызовами в виде внешних факторов и сокращения денежных переводов, но тем не менее сумела показать экономический рост (0.2% - ред), что положительно смотрится на фоне некоторых других стран ЕАЭС.

Об этом заявил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик в беседе с журналистами в ходе проходящей в Ереване выездной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Эксперт отметил необходимость роста армянского экспорта и инвестиций в армянскую экономику. «Армения анонсировала целый ряд ключевых инвестпроектов, и очень важно, что страна определилась с приоритетами. Думаю, увидим достаточно большой интерес со стороны ЕАЭС, в то ч. со стороны нашего банка», - сказал он.

По словам экономиста, интерес со стороны инвесторов ЕАЭС будет также в вопросе вложений в специальную экономическую зону на границе с Ираном в городе Мегри, в том числе потому, что Иран продвигается в вопросае заключения торгового соглашения ЕАЭС.

Зона свободной торговли в Мегри займет территорию в 10-15 гектаров, на постройку проекта понадобится $32 млн. Ожидается, что проект привлечет до $400 млн инвестиций и способствует открытию около 2500 рабочих мест.

Говоря об одной из причин падения объемов денежных переводов в Армению – сокращении объемов строительства в РФ, эксперт отметил, что сектор пострадал еще при кризисе 2008 года и, по большому счету, не восстановился. «Есть госпрограммы для поддержки жилищного сектора, активно обсуждается вопрос облегчения кредитования сферы. Но в целом, применительно к Армении, важно, чтобы зависимость от денежных переводов смягчалась за счет других факторов, прежде всего – роста экспорта в страны-члены ЕАЭС», - сказал Лисоволик.