Эксперт: Инвесторам из ЕАЭС будет интересна СЭЗ на армяно-иранской границе
11 марта 2017 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская экономика сталкивается с вызовами в виде внешних факторов и сокращения денежных переводов, но тем не менее сумела показать экономический рост (0.2% - ред), что положительно смотрится на фоне некоторых других стран ЕАЭС.
Об этом заявил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик в беседе с журналистами в ходе проходящей в Ереване выездной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Эксперт отметил необходимость роста армянского экспорта и инвестиций в армянскую экономику. «Армения анонсировала целый ряд ключевых инвестпроектов, и очень важно, что страна определилась с приоритетами. Думаю, увидим достаточно большой интерес со стороны ЕАЭС, в то ч. со стороны нашего банка», - сказал он.
По словам экономиста, интерес со стороны инвесторов ЕАЭС будет также в вопросе вложений в специальную экономическую зону на границе с Ираном в городе Мегри, в том числе потому, что Иран продвигается в вопросае заключения торгового соглашения ЕАЭС.
Зона свободной торговли в Мегри займет территорию в 10-15 гектаров, на постройку проекта понадобится $32 млн. Ожидается, что проект привлечет до $400 млн инвестиций и способствует открытию около 2500 рабочих мест.
Говоря об одной из причин падения объемов денежных переводов в Армению – сокращении объемов строительства в РФ, эксперт отметил, что сектор пострадал еще при кризисе 2008 года и, по большому счету, не восстановился. «Есть госпрограммы для поддержки жилищного сектора, активно обсуждается вопрос облегчения кредитования сферы. Но в целом, применительно к Армении, важно, чтобы зависимость от денежных переводов смягчалась за счет других факторов, прежде всего – роста экспорта в страны-члены ЕАЭС», - сказал Лисоволик.
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