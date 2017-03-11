Армению на турнире Chemistry Cup будут представлять 3 боксера
11 марта 2017 - 17:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В немецком городе Халле с 14 по 17 марта пройдет международный турнир по боксу Chemistry Cup 2017.
В турнире примут участие три представителя Армении: Оганес Даниелян (49 кг), Гор Ерицян (69 кг) и Вазген Щахвердян (81 кг). Об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.
«После турнира «Странджа» в Софии мы решили дать отдых нашим ведущим боксерам, - сказал главный тренер национальной сборной Давид Торосян.
«Команда оправится в Германию 13 марта под руководством моего помощника Вагана Адилханяна. Состав мог быть больше, но у некоторых спортсменов возникли проблемы с визами. Оганес Даниелян возвращается на ринг после травмы. До моего прихода в сборную он уже участвовал в одном международном турнире».
Торосян, в общем, доволен итогам «Странджи», учитывая, что Оганес Бачков выиграл золотую медаль.
«От некоторых я ожидал большего, но победа Бачкова перекрывает все. Первые номера сборной после Олимпийских игр постепенно набирают форму и в будущем должны выйти на более высокий уровень» – сказал тренер.
Чемпионат Армении среди молодежи, отложенный в феврале, будет проведен в ближайшем будущем. Сроки скоро станут известны, как и в случае с юношеским первенством. Взрослый чемпионат республики состоится в конце 2017 года.
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