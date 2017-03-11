Асад раскритиковал решение о вручении «Оскара» фильму «Белые каски»

PanARMENIAN.Net - Президент Сирии Башар Асад прокомментировал вручение премии «Оскар» фильму «Белые каски».

«Во-первых, мы должны поздравить «ан-Нусру» с её первым «Оскаром». Это беспрецедентное событие со стороны Запада — вручить премию «Аль-Каиде», — сказал Асад, передает RT со ссылкой на SANA.

По его словам, эти события свидетельствуют о том, что «Оскар» и Нобелевская премия политизированны.

Картина «Белые каски» получила «Оскар» как лучший документальный короткометражный фильм. В киноленте превозносится работа «активистов» одноимённой организации, которая имеет неоднозначную репутацию: её участников подозревают в связях с террористами.