Асад раскритиковал решение о вручении «Оскара» фильму «Белые каски»
11 марта 2017 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Сирии Башар Асад прокомментировал вручение премии «Оскар» фильму «Белые каски».
«Во-первых, мы должны поздравить «ан-Нусру» с её первым «Оскаром». Это беспрецедентное событие со стороны Запада — вручить премию «Аль-Каиде», — сказал Асад, передает RT со ссылкой на SANA.
По его словам, эти события свидетельствуют о том, что «Оскар» и Нобелевская премия политизированны.
Картина «Белые каски» получила «Оскар» как лучший документальный короткометражный фильм. В киноленте превозносится работа «активистов» одноимённой организации, которая имеет неоднозначную репутацию: её участников подозревают в связях с террористами.
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