В результате двух взрывов в Дамаске 30 человек погибли, 120 получили ранения
11 марта 2017 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В районе Дамаска Баб Мусалла произошло два взрыва. В результате 30 человек погибли, десятки получили ранения.
По данным местных СМИ, удары были направлены на автобусы, перевозящие паломников около кладбища Баб ас-Сагир, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Rеuters.
По данным телеканала «Аль-Манар», погибли по меньшей мере 40 человек, 120 получили ранения.
Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) казнили 40 жителей сирийского города Эль-Баб. Отмечается, что мирных граждан казнили сразу после взятия в плен.
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