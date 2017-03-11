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В результате двух взрывов в Дамаске 30 человек погибли, 120 получили ранения

В результате двух взрывов в Дамаске 30 человек погибли, 120 получили ранения
11 марта 2017 - 16:17 AMT

PanARMENIAN.Net - В районе Дамаска Баб Мусалла произошло два взрыва. В результате 30 человек погибли, десятки получили ранения.

По данным местных СМИ, удары были направлены на автобусы, перевозящие паломников около кладбища Баб ас-Сагир, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Rеuters.

По данным телеканала «Аль-Манар», погибли по меньшей мере 40 человек, 120 получили ранения.

Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) казнили 40 жителей сирийского города Эль-Баб. Отмечается, что мирных граждан казнили сразу после взятия в плен.

Ссылки по теме:
Kommersant: В результате двух взрывов в Дамаске погибли 30 человек
AFP. Twin bombings kill 44 in Damascus Old City
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