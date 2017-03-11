ОБСЕ надеется на скорую встречу президентов Армении и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд рассчитывает на встречу в ближайшее время президентов Армении и Азербайджана, сообщает Интерфакс.

«Встречи президентов Азербайджана и Армении проводятся регулярно. Бывают периоды, когда они проводятся часто, бывают - редко. Не хочу создавать иллюзий, что подобная встреча состоится в скором времени. Но мы надеемся, что она состоится в ближайшее время», - сказал Хогланд на пресс-конференции в Баку.

По его словам, Россия взяла на себя ведущую роль в рамках урегулирования конфликта.

Хогланд подчеркнул, что в документах, принятых по итогам встреч президентов в Вене и Санкт-Петербурге имеются пункты, призывающие стороны конфликта активизировать деятельность по увеличению мер доверия и рассмотреть новые шаги, которые приведут к повышению доверия между сторонами конфликта.

20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.

16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.