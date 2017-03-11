Армения будет бороться за призовые места на юношеском ЧЕ по боксу

PanARMENIAN.Net - С 14 по 22 марта в румынском городе Брэила пройдет чемпионат Европы по боксу до 22 лет. В турнире выступят 7 представителей Армении под руководством главного тренера национальной сборной Давида Торосяна. Об этом сообщает пресс-служба национальной Федерации бокса.

На первенстве континента выступят Артур Оганесян (49 кг), Ален Даниелян (56 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Гурген Мадоян (69 кг), Армен Минасян (75 кг), Нарек Манасян (91 кг) и Гурген Оганесян (+91 кг).

Торосян рассказал, что в течение последних недель сборная проводила учебно-тренировочные сборы в Ереване, тренируясь в зале спортивного общества «Динамо».

«Чемпионат Европы в этой возрастной категории проводится во второй раз. Этот турнир является для молодых боксеров хорошей возможностью попробовать свои силы на взрослом уровне перед выходом на взрослый ринг. Мы с тренерским штабом сделали все возможное, чтобы команда в хорошей форме подошла к турниру. Будем бороться за призовые места», - сказал главный тренер сборной.