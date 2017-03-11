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Эксперт: Армения может стать важной платформой переговоров между ЕАЭС, Ираном и ЕС

Эксперт: Армения может стать важной платформой переговоров между ЕАЭС, Ираном и ЕС
11 марта 2017 - 17:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения может стать важной платформой переговоров ЕАЭС с Ираном и Европейским союзом, способствуя развитию экономических связей. Об этом сказал руководитель научно-исследовательского центра Центрального банка Армении Мартин Галстян в ходе выездной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Время перемен: мир в эпоху глобальной непредсказуемости».

«Если в данной геополитической ситуации существует проблема между ЕС и другими странами, то, используя потенциал каждого государства нашего Союза, может быть нам удастся решить эти проблемы посредством диалога», - сказал Галстян.

«Оценки давать довольно рано, так как ЕАЭС начал свою деятельность в очень сложных экономических и политических условиях», - сказал Галстян, передает «Новости-Армения».

Он положительно оценил свободу перемещения человеческих ресурсов, капитала, услуг, которая будет продолжаться и будет иметь положительную динамику, а также возможность притока средств в Армению за счет понижения тарифов внутри ЕАЭС.

«Важно направить эти средства не на потребление, а на развитие экономики Армении», - сказал Галстян.

Он выразил уверенность, что рост производительности в ЕАЭС возможен только при внедрении современных технологий, которые являются основным двигателем.

Ранееглавный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик в беседе с журналистами в ходе проходящей в Ереване выездной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что армянская экономика сталкивается с вызовами в виде внешних факторов и сокращения денежных переводов, но тем не менее сумела показать экономический рост (0.2% - ред), что положительно смотрится на фоне некоторых других стран ЕАЭС.

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Newsarmenia.am: Армения может стать важной платформой переговоров между ЕАЭС, Ираном и ЕС – эксперт ЦБ Армении
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