Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма и пригрозил ответными мерами
11 марта 2017 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал голландское правительство за решение не пускать в страну турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.
На митинге в Стамбуле глава государства назвал Нидерланды пережитком нацизма, а также фашизма. Кроме того, Эрдоган пригрозил Амстердаму ответными мерами, которые будут носить зеркальный характер.
«Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах», — сказал Эрдоган, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Ранее 11 марта голландские власти отозвали разрешение на посадку самолета Чавушоглу в Роттердаме, куда он должен был нанести визит. За несколько часов до этого глава турецкого МИД пригрозил ввести против Нидерландов серьезные санкции. В свете таких высказываний правительство страны посчитало, что приезд министра несет общественную опасность.
Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов. Таким образом они намеревались заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции, который состоится 16 апреля. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.
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