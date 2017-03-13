Генетики определили происхождение лейкемии
13 марта 2017 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный коллектив генетиков определил происхождение лейкемии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy.
Ученые показали, что заболевание появилось около 20-45 миллионов лет назад. Тогда оно встречалось у обыкновенных длиннокрылых — вида летучих мышей, находящихся в настоящее время под угрозой исчезновения.
В окаменелых останках животных были найдены следы дельтаретровирусов. Считается, что они находились в крови животных и вызывали болезнь, похожую на лейкемию, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.
Лейкемия — онкологическое заболевание, при котором клетки костного мозга мутируют, не развиваясь в нормальные зрелые лейкоциты, и становятся раковыми клетками. От других видов рака она отличается тем, что при ней не образуется опухоль в каком-то одном месте.
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