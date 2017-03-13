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Генетики определили происхождение лейкемии

Генетики определили происхождение лейкемии
13 марта 2017 - 14:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Международный коллектив генетиков определил происхождение лейкемии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy.

Ученые показали, что заболевание появилось около 20-45 миллионов лет назад. Тогда оно встречалось у обыкновенных длиннокрылых — вида летучих мышей, находящихся в настоящее время под угрозой исчезновения.

В окаменелых останках животных были найдены следы дельтаретровирусов. Считается, что они находились в крови животных и вызывали болезнь, похожую на лейкемию, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Лейкемия — онкологическое заболевание, при котором клетки костного мозга мутируют, не развиваясь в нормальные зрелые лейкоциты, и становятся раковыми клетками. От других видов рака она отличается тем, что при ней не образуется опухоль в каком-то одном месте.

Ежегодно в мире вирус HTLV-1 (Human T-lymphotropic virus), вызывающий злокачественные новообразования лимфоидной и кроветворной тканей, поражает от 15 до 20 миллионов людей.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Ученые определили происхождение лейкемии
The Telegraph. Leukaemia began in bats 45 million years ago, study finds
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