Армянский сыр будут экспортировать в Иран и на Украину
13 марта 2017 - 15:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопросы развития разных отраслей экономики, в частности туризма, были обсуждены в ходе рабочей поездки премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Вайоцдзорскую область.
Карапетян посетил консервный завод в Ехегнадзоре, а также сыроваренную компанию «Голден Гоуд».
Компания «Голден Гоуд» работает с 2009 года и производит широкий ассортимент козьего сыра. В 2016 году объем производства достиг 110-120 тонн, что на 15 процентов больше производственных показателей 2009 года.
Компания планирует нарастить объемы производства и увеличить ассортимент продукции. 90 процентов ехегназдорского сыра экспортируется в Россию, остальная часть продукции реализуется на местном рынке. В настоящее время ведется работа по налаживанию экспорта «Голден Гоуд» в Иран и на Украину.
Карапетян также встретился с руководителями гостиниц и санаториев Джермука, с которыми подробно обсудил необходимые для развития туризма шаги.
«Мы будем делать все, чтобы инвесторы предпочитали вкладывать средства в Джермук, чтобы здесь развивался бизнес. Рассчитываем получить от мэра Джермука конкретную, комплексную программу развития туризма, которая учитывала бы фактор сотрудничества государства и частного сектора. Программа, которая будет способствовать продлению туристического сезона», — сказал Карапетян.
Премьер посетил также компанию «Джермук груп», занимающуюся производством минеральной воды. Глава кабмина осмотрел предприятие, ознакомился с производственными мощностями и планами развития. В «Джермук груп» инвестировано пять миллиардов драмов, из которых 3.4 миллиарда — в приобретение современного оборудования.
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