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Иран представил боевой танк собственного производства «Каррар» (видео)

Иран представил боевой танк собственного производства «Каррар»
 13 марта 2017 - 16:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Иран продемонстрировал видео испытаний и производства нового основного боевого танка «Каррар» (Karrar), который многие специалисты считают копией российского Т-90СМ — наиболее современной версии известной платформы Т-90. Серийное производство танка стартовало 12 марта.

На презентации министр обороны страны Хосейн Дехган заявил, что «Каррар» может соперничать с самыми современными аналогами в мощи, точности и мобильности и способен полностью удовлетворить потребности Вооруженных сил Ирана.

Новый иранский танк оснащен цифровой системой управления огнем и рядом других усовершенствований, пишет Lenta.ru.

На видео можно заметить работу дистанционно управляемой пулеметной установки и стрельбу танковой управляемой ракетой.

О разработке проекта «Каррара» Минобороны Ирана объявило в феврале 2016 года. В том же месяце Тегеран заявил об отказе от закупок иностранного вооружения и военной техники без передачи технологий, несмотря на первоначальную заинтересованность в приобретении в России Т-90.

Танковая промышленность Ирана обладает опытом крупноузловой сборки Т-72С — 300 единиц было изготовлено во второй половине 1990-х из российских машинокомплектов. Кроме того, с 1997 года ведется разработка и производство танков семейства «Зульфикар», являющихся развитием Т-72С (в частности, вооруженных советской 125-миллиметровой пушкой 2А46) с подвеской, разработанной на базе конструкций американских танков М48 и М60.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Иран показал производство собственной копии российского танка Т-90
Lenta.ru: Иран запустил серийное производство новейшего танка «Карар»
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