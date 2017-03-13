Сериал «Во все тяжкие» превратили в полнометражный двухчасовой фильм
13 марта 2017 - 16:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Пять сезонов культового сериала «Во все тяжкие» превратили в полнометражный двухчасовой фильм. Ролик был опубликован на Vimeo пользователем с ником Breaking Bad — The Movie. Какое отношение он имеет к съемочной группе оригинального сериала — неизвестно.
По словам авторов видео, на создание фильма на основе 62 серий «Во все тяжкие» у них ушло более двух лет. «Это не фанатское кино, а скорее полное переосмысление самого сериала в полнометражном режиме», — отметили они, передает Lenta.ru.
Создатели драмы также подчеркнули, что представляют зрителям свою альтернативную версию сериала. «Аккуратно! Спойлеры», — говорится в описании.
«Во все тяжкие» — американская телевизионная драма, транслировавшаяся на телеканале AMC с 2008 по 2013 года.
Сюжет сериала повествует о жизни учителя химии, у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи он вместе со своим бывшим учеником начинает производить и продавать метамфетамин.
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