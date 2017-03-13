Украина не пустит участницу России на «Евровидение», если она поддержит аннкесию Крыма

PanARMENIAN.Net - Представительницу России на «Евровидении — 2017» Юлию Самойлову могут не пустить на конкурс в Киев, если певица выскажется за поддержку присоединения Крымского полуострова. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, если кандидат от России будет делать политические заявления, то въезд на территорию Украины будет запрещен.

«Если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины, я проблем не вижу. Если она человек искусства, то мы будем только рады, если представители российского народа выступят», — сказал Геращенко, передает tvrain.ru.

Советник главы украинского МВД также отметил, что если певицу будут использовать для провокации, то украинское правительство будет против ее участия.

«Но я надеюсь, что Юлии Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях России против Украины», — добавил он.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что проверит достоверность информации о возможных визитах Самойловой в Крым и только после этого будет принимать решение о допуске участницы на территорию Украины. Ранее руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко написал на своей страничке в социальной сети Facebook о том, что 27 июня 2015 года «Самойлова выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой».

«Выбор певицы Юлии Самойловой представителем государства-оккупанта на «Евровидение — 2017» в Киев имеет, кроме ее состояния здоровья, еще одну, гораздо более важную политическую особенность. Похоже, никто об этом еще не говорил, а вот один из наших читателей заметил. Это провокация с далеко идущими последствиями… Вообще-то таких артистов СБУ в Украину не пускает» — отметил он.

В Кремле заявили, что российские власти не считают провокацией выдвижение на участие в конкурсе выступавшей в Крыму певицы.

Ранее стало известно, чтоРоссию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, представит певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова. Она исполнит композицию Flame Is Burning.

Самойлова родилась в 1989 году в городе Ухта (Республика Коми), в 13 лет ей поставили диагноз Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она неоднократно выступала на всевозможных конкурсах, в том числе и международного уровня. В 2013 году певица стала финалисткой 3-го сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». В 2014-м участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи

Ранее киевские власти уже запрещали въезд российским деятелям культуры из-за их высказываний о присоединении Крыма к России. Среди них — Иосиф Кобзон, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, писатель-сатирик Михаил Задорнов и другие.