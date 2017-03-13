Исследователи признали около 48 млн аккаунтов в Twitter ботами

PanARMENIAN.Net - Ученые из Университетов Южной Калифорнии и Индианы пришли к выводу, что около 15% всех Twitter-аккаунтов являются ботами. Исследование было опубликовано в журнале препринтов arXiv, пишет «Коммерсант».

Новое исследование показало, что более 48 млн из 319 млн зарегистрированных пользователей — не живые люди. При этом они могут взаимодействовать с другими пользователями, например, «лайкать» и «ретвитить» их сообщения. Для того, чтобы определить, является ли пользователь настоящим, исследователи анализировали друзей, содержание сообщений, интервалы между ними, описание профилей и даже эмоциональный окрас твитов.

Специалисты выявили частоту появления новых твитов, рассмотрели характер бесед, которые пользователи ведут. Например, боты «общаются» на неформальном языке и короткими предложениями.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что от 9-15% активных пользователей являются ботами. Оценки исследователей превышают те, что в прошлом месяце давал сам сервис микроблогов. Согласно данным Twitter, около 8,5% активных пользователей являются ботами.

При этом ученые отметили, что далеко не все боты — бесполезны. Некоторые из них предупреждали людей о стихийных бедствиях, распространяли новости и прочую важную информацию. Однако большая часть ботов имитируют поведения человека в политических и даже террористических целях. Их используют для вербовки и разжигания ненависти.