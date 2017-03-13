Шотландия намерена вскоре согласовать с Британией повторный референдум о независимости
13 марта 2017 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Шотландия намерена в середине марта согласовать проведение второго референдума о независимости с влястями Великобритании. Об этом заявила первый министр Никола Стерджен.
В 2014 году большинство шотландцев (55 процентов) проголосовали за сохранение в составе Соединенного Королевства, однако, по мнению руководства правящей Шотландской национальной партии, ситуация кардинально изменилась после решения Британии выйти из Евросоюза.
По словам Стерджен, если повторное голосование будет согласовано, то оно состоится в период между осенью 2018-го и весной 2019 года. Политик выразила уверенность, что к тому времени условия Brexit уже станут понятны: если они будут противоречить интересам Шотландии, то регион проведет новый референдум, пишет РИА Новости.
Стерджен подчеркнула также, что верит в победу сторонников независимости.
Ожидается, что первый министр поставит вопрос о новом референдуме на партийной конференции в Абердине 17-18 марта.
Лондон настаивает, что в 2014 году шотландцы высказали свое мнение, а власти региона просто «заигрались» с идеей независимости.
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