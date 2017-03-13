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«Тупик» Арутюна Хачатряна выдвинут в номинации «Лучший фильм» на кинофестивале в Румынии

«Тупик» Арутюна Хачатряна выдвинут в номинации «Лучший фильм» на кинофестивале в Румынии
13 марта 2017 - 18:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Фильм «Тупик» учредителя и председателя престижного ереванского кинофестиваля «Золотой абрикос», народного артиста Армении, режиссера Арутюна Хачатряна будет представлен в марте 2017 года на двух международных фестивалях. Об этом сообщает пресс-служба «Золотого абрикоса».

На посвященном правам человека X международном фестивале документальных картин «Один мир» который стартует 13 марта в Румынии, «Тупик» выдвинут в номинации «Лучший фильм».

На XXI международном фестивале в Софии, стартовавшем 9-го марта, лента представлена во внеконкурсной программе премьер.

Армянская премьера фильма «Тупик» – второй части цикла «Бесконечный побег и вечное возвращение», состоялась 29 апреля 2016 года в Ереване. Мировая премьера – в том же году в Швейцарии в рамках международного фестиваля Vision du Reel.

Герой фильма - автомеханик Левон, который в 90-е годы выиграл Грин карт и уехал с семьей в США. Режиссер Хачатрян в течение 25 лет следил за своим героем и представил в фильме его историю и историю его семьи. На протяжении полутора часов зритель наблюдает удивительные метаморфозы, которые происходят с главным героем.

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